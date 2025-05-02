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Мошенники стали похищать деньги под предлогом замены ключей от домофона

Мошенники стали похищать деньги под видом получения бесплатных ключей от домофона
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники стали чаще похищать деньги у жителей России под предлогом получения ключей от нового домофона. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Участились случаи кражи денег у россиян, которым звонят мошенники и сообщают, что у них в подъезде собираются якобы менять домофон. Бесплатный комплект ключей к домофону якобы можно получить в течение дня, назвав код из СМС-сообщений, который приходит во время разговора со злоумышленниками», — сказали в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, после того, как жильцы сообщают мошенникам код, злоумышленники получают доступ к их «Госуслугам». Далее мошенники представляются потерпевшим сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга и заявляют, что от их имени выдана доверенность на неизвестных лиц, а для того, чтобы спасти сбережения нужно в срочном порядке перевести деньги на безопасный счет.

Уточняется, что потерпевшими в основном становятся граждане пожилого возраста. Правоохранители призвали россиян быть бдительными, а также посоветовали сразу же прерывать диалог с лицами, которые пытаются навязать им любые бесплатные услуги посредством телефонных разговоров с неизвестных номеров и передачи аферистам кодов из сообщений.

1 мая сообщалось, что в Петербурге мошенники обманули блокадницу и убедили ее отдать 250 тыс. руб.

Ранее в Кемерово бухгалтер продала машину и отдала мошенникам более 1,8 млн рублей.

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