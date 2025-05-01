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Бухгалтер продала машину и отдала мошенникам более 1,8 млн рублей

Бухгалтер из Кемерово лишилась 1,8 млн рублей, поверив мошенникам
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Ilya Naymushin/Reuters

В Кемерово заместитель главного бухгалтера местного предприятия продиктовала аферистам код из SMS-сообщения и осталась без машины и денег. Об этом сообщает областное УМВД.

Неизвестные связались с кемеровчанкой в одном из мессенджеров под видом сотрудников маркетплейса и сообщили, что для получения оформленного ею заказа необходимо назвать пароль из SMS.

После получения личных данных, с потерпевшей связался другой мошенник. Он убедил женщину, что благодаря коду, который она предоставила незнакомцу, злоумышленники получили доступ к ее личным данным на портале «Госуслуги» и оформили доверенность.

Третий звонивший представился сотрудником правоохранительных органов, он предложил «сотрудничать» и рекомендовал строго выполнять его инструкции, чтобы сберечь сбережения. Следуя указаниям собеседника, женщина обналичила в банке накопления, продала свою машину и все деньги перечислила на указанный ей счет. Поняв, что ее обманули, кемеровчанка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее московская пенсионерка лишилась 10,3 млн рублей, поверив в замену счетчиков.

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