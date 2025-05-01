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Мошенники обманули блокадницу на 250 тыс. рублей в Петербурге

Рен ТВ: мошенники обманули блокадницу на 250 тыс. рублей в Петербурге
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Кадр из видео/Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Петербурге мошенники обманули блокадницу и убедили ее отдать 250 тыс. рублей. Об этом сообщил источник Рен ТВ.

По данным источника, аферисты позвонили женщине и представились сотрудниками полиции. Они убедили ее, что хотят помочь ей сохранить деньги и убедили передать наличку курьеру якобы для декларирования.

В итоге пенсионерка передала неизвестному мужчине 250 тыс. рублей возле подъезда дома, после чего «полицейские» перестали выходить на связь.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Накануне пенсионерка из Москвы осталась без накоплений, пытаясь поменять электросчетчик в своей квартире. Женщина продиктовала аферистам код из СМС-сообщения, думая, что сообщает оператору номер электронной очереди. В итоге москвичка опустошила свои счета в банках и за 22 транзакции перевела деньги на указанные преступниками реквизиты. Общий ущерб составил 10,3 млн рублей.

Ранее в Кемерово бухгалтер продала машину и отдала мошенникам более 1,8 млн рублей.

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