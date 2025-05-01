Во Франции в первомайских демонстрациях приняли участие 300 тысяч человек

Глава CGT Бине: во Франции на первомайские акции вышли почти 300 тысяч человек

Генеральный секретарь крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине сообщила, что по всей Франции в акциях, посвященных Первомаю, приняли участие около 300 тысяч человек. Об этом она написала в соцсети X.

«Почти 300 тысяч человек по всей Франции (приняли участие. — Прим. ред.) в праздничном — молодежном и боевом — 1 мая», — говорится в сообщении.

Также она анонсировала дальнейшие акции протеста: 13 мая демонстранты выступят за улучшение государственных служб, а 5 июня — за защиту пенсионных прав, рабочих мест и уровня заработной платы.

Сегодня сообщалось, что в городе Нанте во французском регионе Пеи-де-ла-Луар правоохранительные органы использовали водометы и слезоточивый газ для разгона участников беспорядков во время акции 1 мая.

В конце апреля в Париже прошла демонстрация против вовлечения Франции в конфликт на Украине и отправки в страну западных войск.

Ранее Прохор Шаляпин посмеялся над трудящимися в День труда.