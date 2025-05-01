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Во Франции полиция применила газ для разгона участников первомайской акции

Полиция в Нанте применила слезоточивый газ в ходе беспорядков на акции 1 мая
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Alexandros Michailidis/Shutterstock

В городе Нанте во французском регионе Пеи-де-ла-Луар правоохранительные органы использовали водометы и слезоточивый газ для разгона участников беспорядков во время акции 1 мая. Об этом сообщила префектура региона в соцсети X.

Первого мая во Франции традиционно проходят демонстрации в честь Дня труда. Власти отметили, что участники акции нанесли ущерб зданию префектуры, бросали в стражей порядка различные предметы и петарды. В ответ на это полиция применила спецсредства.

Отмечается, что правоохранители также произвели несколько задержаний.

В конце апреля в Париже прошла демонстрация против вовлечения Франции в конфликт на Украине и отправки в страну западных войск. Протестная акция, организованная партией «Патриоты», началась в центре французской столицы на площади Пале-Рояль. В ней приняли участие несколько сотен граждан.

До этого в Париже состоялась акция протеста, участники которой разорвали флаг Европейского союза.

Ранее более 40 человек пострадали при распылении слезоточивого газа в Германии.

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