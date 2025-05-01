Рекламный щит рухнул на людей на фестивале Teknofest на Северном Кипре

Рекламный щит упал на посетителей фестиваля авиации на Северном Кипре

На крупнейшем в мире авиационном фестивале Teknofest, проходящем на Северном Кипре, произошел несчастный случай: сильный порыв ветра обрушил на зрителей 20-метровый рекламный щит. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, пострадали как минимум три человека, один из которых находится в критическом состоянии.

Металлическая конструкция не выдержала напора ветра и упала прямо на зрительскую трибуну. На месте происшествия работают спасательные службы, оказывающие помощь пострадавшим. Масштабы инцидента уточняются.

В марте легкий самолет разбился во время Австралийского международного авиашоу «Авалон». Самолет Pitts Special демонстрировал маневр «петля». В ходе выполнения воздушного трюка 50-летний пилот не справился с управлением. В результате самолет упал на взлетную полосу, никто из зрителей не пострадал. Пилота госпитализировали в критическом состоянии.

Ранее на авиашоу в Южной Африке самолет взорвался на глазах у 2 тысяч зрителей.