ABC: самолет разбился во время авиашоу «Авалон», пилот в тяжелом состоянии

Легкий самолет разбился во время Австралийского международного авиашоу «Авалон», пилот находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

«Самолет упал во время Австралийского международного авиашоу «Авалон», на юго-западе от Мельбурна», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, легкий самолет Pitts Special демонстрировал маневр «петля». В ходе выполнения воздушного трюка 50-летний пилот не справился с управлением. В результате самолет упал на взлетную полосу.

Уточняется, что пилота госпитализировали в тяжелом состоянии. ABC со ссылкой на данные полиции уточняет, что самолет упал далеко от зрителей и никто из них не пострадал.

Австралийское международное авиашоу, также называемое авиашоу в Авалоне, представляет собой масштабное мероприятие, которое проводится раз в два года в аэропорту Авалон, между Мельбурном и Джилонгом в штате Виктория.

Мероприятие уделяет особое внимание военной авиации, в нем участвуют самолеты Королевских ВВС Австралии, ВМС США и Военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

До этого министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что в республике разбились два самолета Alpha Jet из пилотажной группы Patrouille de France, которые участвовали в репетиции. Самолеты столкнулись во время выполнения виража, сообщалось, что оба пилота смогли покинуть воздушные суда.

Ранее в Судане разбился военный самолет.