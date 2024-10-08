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В США не хватило кадров для реагирования на ураган «Милтон»

NYT: США столкнулись с нехваткой людей для реагирования на приближающийся ураган

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NOAA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) столкнулось с дефицитом сотрудников для ликвидации разрушительных последствий урагана «Милтон». Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Только 9% персонала FEMA готовы к развертыванию помощи при ударе стихии. Остальные работают в районах, пострадавших от урагана «Хелен», наводнений и торнадо. Одновременно агентство столкнулось с дефицитом финансирования.

Чтобы решить проблему, FEMA решило привлечь сотрудников из других федеральных агентств.

Накануне ураган «Милтон», движущийся к мексиканскому полуострову Юкатан и побережью американского штата Флорида, усилился до самой опасной пятой категории. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). Ожидается, что ураган достигнет западного побережья Флориды к 9 октября. Здесь уже объявили чрезвычайное положение.

Ранее аномально ранний и сильный ураган «Берил» потряс ученых.

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