Маск раскритиковал агентство по ЧС за размещение нелегалов в роскошных отелях за госсчет

Маск: FEMA потратило $59 млн на размещение незаконных мигрантов в отелях

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) потратило $59 млн на размещение нелегальных мигрантов в роскошных отелях. Об этом заявил американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск в социальной сети X.

По его словам, произошедшее было выявлено командой DOGE. По информации департамента, FEMA направила средства на прошлой неделе.

Маск добавил, что DOGE намерено потребовать у FEMA вернуть выделенные средства. Глава департамента подчеркнул, что подобное решение агентства незаконно. Оно должно направлять деньги на помощь населению во время стихийных бедствий, отметил предприниматель.

Несколькими часами ранее Маск заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена требовала соблюдения правил политики разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) при получении исследовательских и образовательных грантов.

Ранее Трамп заявил о способности Маска выявить необоснованные расходы в ведомствах США.