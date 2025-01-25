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Трамп грозит разогнать одно из американских агентств

Трамп готов разогнать американское агентство по реагированию на ЧС
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Mike Stewart/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов разогнать американское федеральное агентство по реагированию на чрезвычайные ситуации (FEMA). Об этом он заявил в ходе посещения пострадавшей в конце сентября минувшего года от ураганов Северной Каролины, передает телеканал CNBC.

«Очень дорогая организация, которая на самом деле не очень хорошо работает. Будь это моим единоличным решением, я бы прямо сейчас с ними покончил и позволил штатам самим разбираться» — заявил Трамп.

По мнению американского президента, полномочия FEMA должны быть переданы штатам. Также Трамп обратился с благодарностью к жителям Северной Каролины, которые проголосовали за него на выборах президента.

До этого в ноябре 2024 года председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США, республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер заявил, что FEMA относится к сторонникам победившего на президентских выборах республиканца Дональда Трампа как к «внутренним террористам».

Ранее в США раскрыли, как Трамп подбирает кандидатов на посты в будущей администрации.

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