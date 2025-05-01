В Грузии отреагировали на возобновление работы сухумского аэропорта

В Грузии не смогут работать авиакомпании, связанные с аэропортом в Сухуме

Авиакомпании РФ, организующие рейсы в аэропорт Сухума в Абхазии, не смогут работать на территории Грузии. Об этом сообщил грузинский вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, передает ТАСС.

Политик напомнил о действующем в Грузии законе, запрещающем иностранным компаниям заниматься коммерческой деятельностью в Абхазии и Южной Осетии без согласия Тбилиси.

«Компании, которые нарушают закон <…>, конечно же, не смогут работать в Грузии. Исходя из этого, мы используем все инструменты, которые в наших руках», — сказал Давиташвили.

До этого появилась информация, что аэропорт Сухума возобновляет регулярное авиасообщение с Россией после 30-летнего перерыва. Первый рейс будет выполнен из московского аэропорта Внуково.

24 апреля посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа рассказал, что Грузии не удастся сорвать возобновление авиасообщения с Россией.

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