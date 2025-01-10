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На Западе сообщили, что Дания не сможет защитить Гренландию из-за помощи Украине

Politico: Дания не сможет защитить Гренландию из-за военной помощи Киеву
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Vladimir Potapeknko/Shutterstock/FOTODOM

Дания не сможет ничего противопоставить возможному присоединению Гренландии к США военным путем при избранном американском президенте Дональде Трампе из-за отправки своей военной техники на Украину. Об этом пишет издание Politico.

Издание сравнило военную мощь двух стран. Так, США в 2023 году на оборону потратили $948 млрд, в то время как Дания — всего $9,9 млрд.

«Датские вооруженные силы недостаточно обучены и не имеют необходимого оснащения, чтобы противостоять вторжению США», — отмечается в материале.

Кроме того, немалую часть своей военной техники датчане отправили Украине в качестве военной помощи. В особенности, это касается танков и артиллерии.

7 января избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

Ранее Трамп опубликовал видео с просьбами жителей Гренландии купить остров.

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