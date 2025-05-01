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В Приморье завели дело против женщины, написавшей Z на памятнике ветеранам ВОВ

СК Приморья: возбуждено уголовное дело по факту повреждения памятника героям ВОВ
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Telegram-канал «ВЯЧЕСЛАВ КВОН»

В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье об уничтожении или повреждении мемориальных сооружений. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале регионального Следкома.

На опубликованных изданием «Подъем» снимках видно, что на памятник ветеранам Великой Отечественной войны зеленым цветом нанесена буква Z.

«По версии следствия, 1 мая 2025 года в сквере на улице Ленина в поселке Заводской неизвестное лицо нанесло лакокрасочными материалами различные изображения на памятнике войнам-землякам»‎, — говорится в сообщении СК.

О ходе установления всех обстоятельств случившегося доложат главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, следует из сообщения.

1 мая подростка задержали из-за рисунка на асфальте в Сочи. О произошедшем в правоохранительных органах узнали после того, как видео инцидента на Первомайской улице появилось в интернете.

На кадрах видно, как школьник рисует с помощью баллончика с краской надпись экстремистского характера. Рядом стоят еще два подростка и, предположительно, снимают процесс на камеры телефонов. Молодого человека нашли. Выяснилось, что соответствующий рисунок он сделал из хулиганских побуждений. В его отношении составили протокол по статье о публичной демонстрации экстремистской символики.

Ранее в Швеции в день рождения Гитлера появились флаги со свастикой.

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