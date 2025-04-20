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В Швеции в день рождения Гитлера появились флаги со свастикой

Aftonbladet: в Стокгольме в день рождения Гитлера появились флаги со свастикой
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Флаги со свастикой развесили над трассой Эссингеледен в Стокгольме в день рождения Адольфа Гитлера. Об этом сообщает местная газета Aftonbladet.

«По всему туннелю висят большие красные флаги», — рассказал очевидец.

Всего над трассой было три баннера со свастикой. Полиция получила сообщение в 7:19 утра, а баннеры были сняты в 7:40.

В настоящий момент правоохранители занимаются поиском правонарушителей.

До этого немецкая газета Spiegel со ссылкой на главу Государственного студсовета Саксонии Эми Кирхгоф сообщила, что учащиеся школ в восточной Германии стали чаще рисовать свастику на стенах и партах учебных заведений.

Причину того, почему подростки тяготеют к атрибутам нацизма, Кирхгоф видит в нехватке учителей и слишком маленьком количестве уроков, посвященных политике и истории Германии.

Ранее российский шестиклассник принес в школу флаг и нарукавник со свастикой.

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