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В Сочи юноша нарисовал экстремистскую символику на асфальте и был задержан

В Сочи подростка задержали за рисунок на асфальте
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ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Подростка задержали из-за рисунка на асфальте в Сочи. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О произошедшем в правоохранительных органах узнали после того, как видео инцидента на Первомайской улице появилось в интернете.

На кадрах видно, как школьник рисует с помощью баллончика с краской надпись экстремистского характера. Рядом стоят еще два подростка и, предположительно, снимают процесс на камеры телефонов.

Молодого человека нашли. Выяснилось, что соответствующий рисунок он сделал из хулиганских побуждений. В его отношении составили протокол по статье о публичной демонстрации экстремистской символики.

До этого в Москве студента оштрафовали из-за изображений, которые он сохранял в соцсетях. Молодого человека обвинили в пропаганде экстремизма после того, как нашли у него четыре картинки, которые он сохранил в 2018 году. Ему выписали штраф на 302 тысячи рублей.

Ранее в Швеции в день рождения Гитлера появились флаги со свастикой.

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