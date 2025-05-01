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В Москве заметили объявление о пропаже голубя

Осторожно, Москва: на юго-востоке Москвы потеряли голубя
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Telegram-канал «Осторожно, Москва»

На юго-востоке Москвы появилось объявление о пропаже голубя. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Длинные ноги и большие пальцы, на правой ноге сиреневое кольцо, имеет хронические проблемы с почками, нужен регулярный прием лекарств», — говорится в объявлении.

Как уточняется, больную птицу подобрали и выходили, дав кличку Рекси. Известно, что Рекси занималась девочка: тренировала, ухаживала и вела группу в мессенджере, где рассказывала о питомце.

Во время очередной отработки команд голубь испугался громкого хлопка и улетел. Его просят не ловить, а подкормить и отправить фото, поскольку Рекси пугливый.

До этого сообщалось, что в американском штате Алабама кенгуру по кличке Шейла сбежала от хозяина и перекрыла трассу.

Как писало агентство Associated Press, Шейла парализовала движение по участку межштатной автомагистрали в Алабаме. Кенгуру заметили прыгающим вдоль обочины межштатной автомагистрали 85 в округе Мейкон, между Монтгомери и Оберном. Отмечается также, что животное сбежало из вольера. Владельцу и правоохранителям пришлось сделать Шейле седацию (ввести в сон), чтобы вернуть ее домой. Хозяин кенгуру Патрик Старр рассказал журналистам, что сейчас с Шейлой все в порядке: она не ранена, ест и пьет.

Ранее пес Саймон стал почетным мэром Нью-Йорка.

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