В Москве заметили объявление о пропаже голубя

На юго-востоке Москвы появилось объявление о пропаже голубя. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Длинные ноги и большие пальцы, на правой ноге сиреневое кольцо, имеет хронические проблемы с почками, нужен регулярный прием лекарств», — говорится в объявлении.

Как уточняется, больную птицу подобрали и выходили, дав кличку Рекси. Известно, что Рекси занималась девочка: тренировала, ухаживала и вела группу в мессенджере, где рассказывала о питомце.

Во время очередной отработки команд голубь испугался громкого хлопка и улетел. Его просят не ловить, а подкормить и отправить фото, поскольку Рекси пугливый.

До этого сообщалось, что в американском штате Алабама кенгуру по кличке Шейла сбежала от хозяина и перекрыла трассу.

Как писало агентство Associated Press, Шейла парализовала движение по участку межштатной автомагистрали в Алабаме. Кенгуру заметили прыгающим вдоль обочины межштатной автомагистрали 85 в округе Мейкон, между Монтгомери и Оберном. Отмечается также, что животное сбежало из вольера. Владельцу и правоохранителям пришлось сделать Шейле седацию (ввести в сон), чтобы вернуть ее домой. Хозяин кенгуру Патрик Старр рассказал журналистам, что сейчас с Шейлой все в порядке: она не ранена, ест и пьет.

Ранее пес Саймон стал почетным мэром Нью-Йорка.