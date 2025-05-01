Полицейский не мог вернуть мужчине $5 тысяч, потому что его приняли за мошенника

UPI: мужчина чуть не лишился $5 тысяч, так как принял полицию за мошенников

В штате Мичиган, США, полицейский патрульный долгое время не мог вернуть местному жителю потерянные им $5 тысяч, потому что мужчина принимал его за мошенника. Подробности сообщил портал UPI.

По данным журналистов, потерпевший снял деньги в банке, а потом они случайно выпали у него из кармана. Спустя некоторое время доллары нашел полицейский, который нашел владельца суммы через банк и попробовал с ним связаться.

«Гражданин, должно быть, услышал наше публичное объявление о том, что стал жертвой мошенничества, и решил, что его обманули. В результате он несколько раз вешал трубку», — пожаловался сотрудник полиции.

В итоге мужчина понял, что его никто не пытается обмануть, и сам связался с правоохранительными органами.

До этого сообщалось об инциденте в Вирджинии, где американец ел траву и катался по газону возле отеля.

Ранее стало известно о случае в США, где мужчина пытался остановить угонщика и лишился ноги.