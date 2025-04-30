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Мужчину задержали за поедание травы с газона в США

Американца задержали после поедания травы на глазах у прохожих
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Depositphotos

В США задержали мужчину, который ел траву и катался по газону возле отеля, пишет Patch.

Инцидент произошел 19 апреля на территории отеля Holiday Inn Express во Фредериксбурге, штат Вирджиния. В тот день в полицию поступило сразу несколько сообщений о мужчине, который, по словам заявителей, неадекватно вел себя в общественном месте.

В конце концов на место приехал помощник шерифа, который обнаружил неизвестного лежащим на земле. Рядом с 34-летним мужчиной были разбросаны несколько банок с алкогольным напитком. Он с трудом, но все же смог подняться на ноги и был задержан за нахождение на публике в состоянии алкогольного опьянения. Американца отправили под стражу, где он находился, пока не протрезвел.

Ранее в Джакарте задержали россиянина, который разделся и пытался забраться на национальный монумент.

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