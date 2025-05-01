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В Ростовской области неизвестные сорвали флаг с символикой Победы с жилого дома

В Волгодонске задержали одного из похитителей флага Победы

В Волгодонске неизвестные сорвали флаг с символикой Победы с жилого дома. Видео с моментов кражи фрага опубликовал Telegram-канал «Че по Ростову».

Кража флага произошла вечером 29 апреля у дома №111 по улице Ленина. На камеры попал момент, как двое мужчин подошли к зданию, один подсадил другого, и тот вытащил флаг из флагштока.

Лицо одного из похитителей хорошо видно, поэтому его оперативно вычислили и задержали. Его подельник был в капюшоне, так что его розыск продолжается.

Задержанного уже доставили в отдел для разбирательства. По факту произошедшего возбуждено дело о мелком хулиганстве.

До этого неизвестные облили краской стелу в поселке Заводской в Приморском крае. Глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон сообщил, что стела находится рядом с памятником советским солдатам, которые не вернулись с фронта в годы Великой Отечественной войны.

Ранее в Калужской области мужчина изрисовал Вечный огонь запрещенными символами и надписями.

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