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В Приморском крае осквернили стелу рядом с памятником советским воинам

Неизвестные облили краской стелу в поселке Заводской в Приморском крае
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Telegram-канал «ВЯЧЕСЛАВ КВОН»

Вандалы облили краской стелу в поселке Заводской в Приморском крае. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон.

По его словам, стела находится рядом с памятником советским солдатам, которые не вернулись с фронта в годы Великой Отечественной войны.

«Стелу <...> осквернили неизвестные. На монумент вандалы краской нанесли символы», — говорится в заявлении.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Артемовском городском округе завершается ремонт памятников в честь событий 1941–1945 годов. В том числе в порядок были приведены стела и памятник советским воинам в Заводском.

«Сегодня специалисты уберут надписи», — подчеркнул Квон.

Также он обратился к местным жителям, призвав людей сообщать в правоохранительные органы, если они стали свидетелями хулиганских действий. Глава округа добавил, что осквернение памятников влечет за собой уголовную ответственность.

30 апреля журналисты РИА Новости написали, что вандалы осквернили мемориал в Республике Саха. Инцидент произошел в селе Техтюр, где неизвестные закрасили черной краской портреты ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее в Калужской области мужчина изрисовал Вечный огонь запрещенными символами и надписями.

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