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Россиянин изрисовал Вечный огонь в Калуге запрещенными символами и надписями

В Калуге мужчина изрисовал Вечный огонь запрещенными символами и надписями

В Калуге местный житель изрисовал звезду Вечного огня запрещенными символами и надписями. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 28 апреля. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Калуги заметили подозрительного мужчину у мемориала в сквере Медсестер. Полицейские приблизились и обнаружили, что на пятиконечной звезде конструкции Вечного огня белой краской нарисованы различные символы и надписи, включая запрещенные.

При этом там же находился мужчина, одежда которого была испачкана белой краской, а банка с этой самой краской стояла рядом. Нарушителя задержали, им оказался 44-летний местный житель. Мужчина принес извинения за совершенные действия. Собранные по факту правонарушения материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее в Архангельской области неизвестные сожгли цветы и венки у Вечного огня.

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