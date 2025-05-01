Московская пенсионерка лишилась 10,3 млн рублей, поверив в замену счетчиков

В Москве мошенники обманули пенсионерку и выманили у нее 10,3 млн рублей

Пенсионерка из Москвы осталась без накоплений, пытаясь поменять электросчетчик в своей квартире. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Неизвестные связались с 66-летней женщиной под видом сотрудников энергосбытовой компании и сообщили ей о необходимости замены электросчетчика. Женщина продиктовала аферистам код из СМС-сообщения, думая, что сообщает оператору номер электронной очереди.

Электрик так и не приехал, зато пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах» с номером телефона, по которому срочно нужно позвонить, что растерявшаяся женщина и сделала. Злоумышленники убедили потерпевшую в том, что все ее накопления находятся в опасности.

Поверив звонившим, москвичка опустошила свои счета в банках и за 22 транзакции перевела деньги на указанные преступниками реквизиты. Общий ущерб составил 10,3 млн рублей.

Ранее костромич отдал мошенникам 2,5 млн рублей и едва не стал подозреваемым в краже.