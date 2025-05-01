В порту на севере Германии произошел взрыв

HM: взрыв произошел в порту в районе Тиммендорфер-Штранд на севере ФРГ

Мощный взрыв произошел в районе порта общины Тиммендорфер-Штранд на севере Германии. Об этом сообщает Hamburger Morgenpost (HM).

Инцидент случился около 14:30 по московскому времени. На месте работают сотрудники полиции, пожарных и спасательных служб. По данным правоохранительных органов, «произошел взрыв, в результате пострадало много людей». Причины ЧП пока не установлены, расследование продолжается.

В феврале сообщалось, что на находящемся в порту итальянского города Савона мальтийском танкере Sea Jewel произошли два взрыва. Инцидент произошел во время выгрузки нефти с прибывшего из Алжира судна. В результате взрывов на борту танкера образовалась вогнутая внутрь корпуса пробоина. Проведенная проверка не выявила утечек нефти. О пострадавших не сообщалось.

Тогда же газета Reuters сообщила, что не менее трех танкеров пострадали от взрывов в Средиземном море за месяц.

Ранее в порту на юге Ирана прозвучали взрывы.