В порту на юге Ирана прозвучали повторные взрывы

В городе Бендер-Аббас произошли повторные взрывы, а пожар вспыхнул с новой силой. Об этом сообщает Tasnim.

По последним данным, теперь число пострадавших могло возрасти до 750, а число тех, кто получил несовместимые с жизнью травмы, достигло восьми.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. По информации телеканала IRIB, взорвался резервуар с топливом. На месте происшествия начался пожар. Кроме того, обрушилось одно из зданий порта. По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работу порта после произошедшего приостановили. Туда прибыли сотрудники экстренных служб и глава МВД Эскандар Момени.

Ранее минздрав распорядился о режиме ЧП после взрыва на юге Ирана.