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Более 40 человек пострадали при распылении слезоточивого газа в Германии

Bild: более 40 человек пострадали при распылении слезоточивого газа в Гамбурге
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Global Look Press

Неизвестный распылил слезоточивый газ в музее «Миниатюрная страна чудес» в немецком Гамбурге, в результате этого свыше 40 человек пожаловались на недомогание. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на полицию.

Уточняется, что около тысячи человек были эвакуированы из музея.

«42 посетителя и сотрудника получили легкие повреждения. Двое из них были доставлены в больницы Гамбурга», — говорится в публикации.

Bild уточнил, что в основном пострадавшие жаловались на проблемы с дыхательными путями. Примерно через полчаса около тысячи человек, которые покинули здание, смогли продолжить осмотр экспозиции.

Правоохранительные органы, по данным издания, попытались найти виновника происшествия на месте преступления, однако безуспешно. Расследование продолжается, полицейские изучают видео с камер видеонаблюдения.

До этого в немецком городе Ганновере при пожаре в доме престарелых пострадали более 50 человек.

Ранее в Германии из-за отсутствия сигнализации сгорела новая пожарная станция.

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