На Украине мэр города пожалел, что сейчас проблемы детей не решают ремнем

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пожалел, что сейчас родители не бьют детей. Глава города заявил, что раньше все вопросы воспитания решались ремнем, и «‎все мы выросли нормальные», об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Так Марцинкив отреагировал на просьбу выделить несколько миллионов гривен на обустройство пространств для подростков.

«Раньше папа снимал пояс, давал по жопе и все было нормально, а сейчас у нас всякие другие вещи. Было все нормально. Все мы выросли нормальные, а сейчас не дай Бог что-нибудь скажи», — сказал мэр Ивано-Франковска.

По его словам, сейчас «заигрались в буллинги-шмулинги». Однако позже Марцинкив ответил, что все это было сказано на эмоциях.

10 апреля сообщалось, что в Уфе мужчина применил силу к маленькому мальчику, а потом схватил его и увез. Инцидент произошел неподалеку от сетевого магазина в Кузнецовском Затоне. Мужчина схватил ребенка под руки и бросил его на столб — мальчик ударился об него лицом. После этого агрессор закинул малолетнего на плечи и потащил в сторону дороги, где затолкал его в подъехавший автомобиль, который после этого уехал. Очевидцы произошедшего обратились в полицию.

Общественный совет микрорайона оперативно организовал поиски мальчика. В скором времени автомобиль и ребенка нашли, выяснилось, что это были «семейные разборки». Ситуацией заинтересовались правоохранители.

Ранее в Дагестане мать избила кричащего младенца за то, что он мешал ей спать.