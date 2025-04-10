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В Дагестане мать избила кричащего младенца за то, что мешал ей спать

В Дагестане младенец попал в больницу после избиения матерью
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Depositphotos

В Дагестане ребенок попал в больницу с признаками побоев. Об этом сообщает «Криминальная хроника».

Инцидент произошел в Кизлярском районе. По версии МВД, 31-летняя местная жительница напала на свою шестимесячную дочь и избила.

В беседе с полицейскими сама женщина рассказала, что устала и решила поспать, но в какой-то момент ребенок стал плакать и разбудил ее. В результате младенца госпитализировали с ссадинами и признаками побоев.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Известно, что в семье есть старший ребенок, его избивал отец с психическим заболеванием. Мужчина состоит на учете.

До этого в Петербурге отец напал на сына во время визита к стоматологу. Мальчик отправился в кабинет сам, но во время манипуляций стал кричать от боли. Недовольный ситуацией отец вбежал в помещение и избил мальчика. После этого маленький пациент сбежал из стоматологии, но встретил полицейских.

Ранее в Амурской области мать истязала троих детей и снимала побои на видео.

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