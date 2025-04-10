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В российском регионе мужчина ударил ребенка лицом о столб, схватил и увез на машине

В Уфе мужчина ударил ребенка лицом о столб, схватил и увез
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Кузнецовский затон за Лентой/VK

В Уфе мужчина применил силу к маленькому мальчику, а потом схватил его и увез. Об этом во «ВКонтакте» сообщает группа «Кузнецовский затон за Лентой».

Инцидент произошел неподалеку от сетевого магазина в Кузнецовском Затоне. Мужчина схватил ребенка под руки и бросил его на столб — мальчик ударился об него лицом. После этого агрессор закинул малолетнего на плечи и потащил в сторону дороги, где затолкал его в подъехавший автомобиль, который после этого уехал. Очевидцы произошедшего обратились в полицию.

Общественный совет микрорайона оперативно организовал поиски мальчика. В скором времени автомобиль и ребенка нашли, выяснилось, что это были «семейные разборки». Сообщается, что семью малолетнего после произошедшего планируют поставить на учет в отдел по делам несовершеннолетних. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства инцидента.

Ранее в Дагестане мать избила кричащего младенца за то, что он мешал ей спать.

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