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МЧС предупредило москвичей о непогоде

МЧС РФ: с вечера в Москве ожидаются сильные дождь и мокрый снег
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Максим Блинов/РИА Новости

В Москве местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом жителей и гостей города предупредили в ГУ МЧС России по столице.

По прогнозам синоптиков, в период с 21:00 1 мая до 10:00 2 мая Москва столкнется с осадками, местами сильными, в виде дождя и мокрого снега.

Кроме того, в период с 21:00 1 мая до 18:00 2 мая в столице ожидается ветер с порывами до 15 м/с.

В МЧС рекомендовали соблюдать осторожность при управлении автомобилем, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам в ведомстве посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

До этого жителей центральной части России предупредили о заморозках в майские праздники. По данным МЧС, температура может местами опуститься до -6°C.

Ранее синоптик рассказал, когда на Земле ожидается магнитная буря.

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