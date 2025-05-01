Синоптик рассказал, когда на Земле ожидается магнитная буря

Слабое возмущение геомагнитного поля прогнозируется на Земле в пятницу и субботу, в воскресенье возможна слабая магнитная буря. Об этом ТАСС рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, 1 мая не ожидается никаких заметных возмущений геомагнитного поля.

Леус подчеркнул, что достоверными прогнозами можно считать только оценку состояния не более чем на 3-4 дня вперед.

До этого врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что магнитные бури могут негативно повлиять на общее состояние организма, а также спровоцировать обострение хронических заболеваний.

17 апреля уровень магнитной бури на Земле достиг предпоследнего уровня мощности. Степень возмущенности магнитного поля Земли увеличилась по пятибалльной шкале до уровня G4 — «очень сильно».

Это может привести к существенным нарушениям в радиосвязи и многочасовым сбоям спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут наблюдаться даже в тропических широтах.

16 апреля на Земле началась магнитная буря. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, до планеты добрались «два огромных солнечных протуберанца, ударив по магнитосфере».

Ранее ученые раскритиковали шапочку из фольги как средство защиты от магнитных бурь.