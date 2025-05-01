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В Японии змея парализовала движение поездов на самом загруженном маршруте

Змея на линии электропередачи парализовала движение поездов между Токио и Осакой
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MMXeon/Shutterstock/FOTODOM/JR Central

Самый загруженный маршрут японских скоростных поездов «Синкансэн», который курсирует между Токио и Осакой, парализовали из-за змеи. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным журналистов, змея обвилась вокруг провода линии электропередачи. Из-за рептилии случилось короткое замыкание, которое привело к остановке поездов. Составы перевозили сотни пассажиров. При этом в самих вагонах электричество не пропадало — свет и кондиционеры продолжали работать.

Газета отметила, что ситуация усугубилась из-за того, что 30 апреля в стране началась «Золотая неделя» — череда праздников, во время которых японцы путешествуют по всей стране. Обычно в это время местные жители приезжают в гости к родным, или отправляются в отпуск. В Осаке проходит выставка Экспо-2025.

До этого в Германии полиция перекрыла трассу А63 из-за сбежавшей свиньи. Силовиков вызвал водитель, который заметил метавшееся животное у ограждения, защищающего трассу от диких животных. Ему пришлось убеждать полицию, что это не первоапрельский розыгрыш.

Ранее пьяный мужчина упал с Крымского моста, а его рюкзак парализовал автодвижение.

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