В Екатеринбурге автомобиль снес ехавшего на красный самокатчика

В Екатеринбурге самокатчик не выжил после столкновения с автомобилем

Екатеринбуржец не выжил после ДТП с участием иномарки. Об этом сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошел на улице Щорса. По предварительной информации, молодой человек решил пересечь перекресток на арендованном электросамокате в момент, когда горел красный свет.

В результате его сбила машина марки Hyundai. Самокатчик получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

Известно, что в момент аварии водитель автомобиля не был пьян. Его стаж управления машиной – десять лет.

«На месте происшествия сотрудники полиции провели процессуальные действия, по данному факту органами внутренних дел проводится расследование», – сообщается в публикации.

Подобный инцидент произошел в Екатеринбурге недавно, на улице Белинского. Самокатчик также передвигался на запрещающий сигнал светофора. В результате он получил перелом ноги.

Ранее москвичка получила крупный штраф за езду на электросамокате с сыном.