В Екатеринбурге автомобиль снес самокатчика и попал на видео

В Екатеринбурге машина на скорости врезалась в юношу на самокате

В Екатеринбурге самокатчику понадобилась помощь медиков после ДТП. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Белинского и Авиационной. На кадрах с места инцидента заметно, как молодой человек едет по дороге, но чуть дальше середины останавливается. В этот момент в него врезается белый автомобиль. После аварии пострадавшему бросились помогать очевидцы.

По данным Е1, 20-летний самокатчик двигался по дороге, когда горел зеленый свет, водитель тем временем ехал на красный. Как рассказали очевидцы, врезавшийся в молодого человека водитель скрылся. Тем не менее на кадрах видно, что машина еще какое-то время стояла на месте.

Юношу госпитализировали с переломом ноги.

До этого в Татарстане 15-летняя девушка на квадроцикле врезалась в машину марки Skoda. В этот момент рядом с ней сидел 12-летний мальчик, его не спасли. Школьница получила тяжелые травмы.

Ранее россиянам объяснили, что делать в случае наезда электросамоката.