Ученые назвали причину резкого похолодания в Европе и Азии

Необычно раннее ослабление арктического полярного вихря может принести аномальные холода в Европу и другие части света в ближайшие недели. Об этом предупредили американские климатологи Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), сообщается на сайте учреждения.

В начале марта мощные ветра полярного вихря, обычно огибающие Северный полюс с запада на восток, внезапно изменили направление на противоположное. Такое событие типично для середины апреля, но в этом году произошло на месяц раньше.

Нарушение было вызвано явлением «внезапного стратосферного потепления», когда атмосферные волны Россби проникают в стратосферу (10-50 км над поверхностью), вызывая резкий рост температур и ослабляя вихрь. В отличие от прошлогоднего аналогичного события, на этот раз вихрь не смог восстановиться.

Сместившийся вихрь уже «блуждает» над Северной Европой и, по прогнозам, вряд ли вернется к полюсу. Также вихрь уже не вернет зимнюю силу и может полностью рассеяться над Европой. Это грозит сильным похолоданием в Европе и части Азии, а также на востоке США.

Эксперты подчеркнули, что подобные аномалии становятся все менее предсказуемыми на фоне изменения климата, требуя повышенного внимания к долгосрочным прогнозам.

Ранее ученые разгадали парадокс охлаждения Южного океана.