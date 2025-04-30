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Россиянам напомнили о правилах безопасности при приготовлении шашлыка

В Мособлпожспасе напомнили, что шашлык нельзя жарить вблизи построек
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Belkin Alexey/Global Look Press

В преддверии майских праздников Мособлпожспас напомнил россиянам о правилах безопасности при приготовлении шашлыка на даче. Сообщение ведомства цитирует «Радио 1». Спасатели подчеркивают, что мангал следует устанавливать не ближе чем в пяти метрах от построек.

«Если вы будете готовить на костре, расстояние увеличивается до 15 м. Вокруг места приготовления должна быть двухметровая зона, очищенная от горючих материалов. Территорию вокруг открытого огня нужно расчистить в радиусе 10 м и отделить минерализованной полосой не менее 0,4 м», — отметили в ведомстве.

Эксперты также советуют всегда иметь под рукой инвентарь для быстрой ликвидации пламени — огнетушитель, ведро с водой или песок.

До этого управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев предупредил, что за приготовление шашлыка в запрещенных местах, таких как поля, леса, торфяники и иные территории с сухой травой и возгораемыми материалами, граждане могут быть оштрафованы на сумму от 15 тыс. до 60 тыс. руб.

Несоблюдение правил пожарной безопасности при разведении костров и использовании мангалов может обернуться штрафом от 5 тыс. до 50 тыс. руб. Кроме того, по словам юриста, после пикника нельзя оставлять мусор на обочинах дорог, в лесах и в других неположенных местах. За это придется заплатить от 2 тыс. до 70 тыс. руб.

Ранее жителей нескольких регионов РФ призвали отказаться от шашлыков в майские праздники.

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