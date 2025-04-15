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Эн+ провел день открытых дверей «Профессионалитета» в своих базовых колледжах

Более тысячи школьников посетили день открытых дверей «Профессионалитета» Эн+
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Пресс-служба Эн+

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ принял участие в едином Дне открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба компании.

В рамках программы компания поддерживает два отраслевых кластера: цифровой и энергетический. Обучение проходит на базе колледжей в Краснодарском крае и Иркутской области, где Эн+ выступает базовым работодателем.

В ходе мероприятия более тысячи потенциальных абитуриентов и их родителей посетили учебные заведения. Среди них — Усть-Лабинский социально-педагогический и Краснодарский гуманитарно-технологический колледжи, а также Иркутский энергетический колледж.

Гости узнали об образовательных программах, стипендиальной программе, ежегодной практике и перспективах трудоустройства в Эн+. Школьники смогли попробовать себя в электромонтажных работах, пусконаладке систем учета электроэнергии и IT-направлениях. Они также совершили экскурсии на производственные объекты компании, включая ГЭС, ТЭЦ и подстанции в Иркутской области, а в Усть-Лабинске – офис компании «Эн+ ДИДЖИТАЛ».

«Мы комплексно подходим к подготовке инженерных кадров для компании и участвуем в проекте «Профессионалитет» с момента его основания. Это позволяет нам формировать молодую смену для сотрудников расположенных в Сибири генерирующих объектов, а также готовить IT-специалистов, которые будут заниматься цифровизацией ГЭС и ТЭЦ», — рассказала заместитель генерального директора Эн+ по управлению персоналом Наталья Альбрехт.

Она подчеркнула, что число школьников, желающих поступить на «Профессионалитет» и получить востребованную профессию, ежегодно растет. В 2024 году конкурс составил 15 человек на место в IT-кластере и 8 — в энергетическом. Также Альбрехт отметила рост числа заключенных выпускниками целевых договоров с компанией.

«Профессионалитет» предусматривает сокращенный срок обучения — 3,5 года вместо четырех. В рамках программы делается акцент на углубленное изучение профильных дисциплин и практическое применение знаний. Кроме того, учащиеся могут пройти стажировку на промышленных объектах компании. Также студенты, заключившие целевые договоры с Эн+, получают возможность гарантированного трудоустройства в компании.

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