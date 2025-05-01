РИА: случаи вандализма на советских захоронениях в Финляндии происходят чаще

В Финляндии участились случаи вандализма на советских воинских мемориалах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Хельсинки.

«К сожалению, случаи вандализма на советских воинских захоронениях действительно участились, в том числе в Финляндии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году было зафиксировано три подобных инцидента, в начале 2025 года — еще два. Уточняется, что речь идет о небольших повреждениях, в частности о нанесении надписей и рисунков краской. В большинстве случаев мемориалы удается восстановить силами посольства и соотечественников.

До этого стало известно, что российское посольство обращалось к датским властям из-за актов вандализма в отношении мемориалов советским воинам, однако это не привело к установлению преступников и их наказанию. В дипмиссии подчеркнули, что предпринимают меры для быстрого устранения ущерба.

Ранее в Кремле отреагировали на планы властей Латвии по уничтожению военных мемориалов.