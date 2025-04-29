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В посольстве РФ рассказали об обращении к властям Дании из-за порчи советских мемориалов

Обращение к властям Дании из-за порчи советских мемориалов не дало результатов
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Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Российское посольство обращалось к датским властям из-за актов вандализма в отношении мемориалов советским воинам, однако это не привело к установлению преступников и их наказанию. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене.

«С началом СВО в Дании установилась атмосфера нетерпимости к России и ко всему тому, что связано с нашей страной. Случаи вандализма имели место в отношении мемориала нашим воинам на острове Борнхольм, памятных знаков на местах захоронений в других районах Дании», — уточнили в дипмиссии.

Отсутствие результатов в установлении виновных и их наказании грозит новыми преступлениями.

По данным посольства, в Дании находится более 20 захоронений советских воинов-освободителей, где покоятся свыше 340 российских солдат, офицеров и военнопленных.

В дипмиссии подчеркнули, что предпринимают меры для быстрого устранения ущерба. Помощь в этом оказывают администрации кладбищ, с которыми поддерживаются нормальные рабочие контакты. Также в уходе и наблюдении за состоянием захоронений и памятных знаков принимают участие соотечественники.

До этого посол РФ в Вене Дмитрий Любинский рассказал об актах вандализма в отношении воинских мемориалов в Австрии. Дипломат отметил крах попыток «изолировать или отменить» Россию.

Ранее в Кремле отреагировали на планы властей Латвии по уничтожению военных мемориалов.

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