Заявившая об изнасиловании на концерте девушка призналась, что выдумала это для родителей

В Петербурге девушка, которая рассказала об изнасиловании на концерте Boulevard Depo, призналась, что надругательства не произошло. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Во время опроса, по данным Telegram-канала, 16-летняя пострадавшая заявила, что придумала эту историю, так как в тот вечер вернулась домой позже обычного. Когда между матерью и дочерью возник конфликт, последняя решилась рассказать историю.

Она добавила, что на концерте действительно познакомилась с молодым человеком, но они только обменялись контактами и общались в мессенджере.

«Тем не менее следственные органы зарегистрировали обращение матери девочки и продолжают проверку», – сообщается в публикации.

Девушка, по данным СМИ, рассказала об изнасиловании после выступления рэпера в клубе «А2». По ее словам, там она познакомилась с компанией, с которой выпила неизвестный напиток.

После этого ей стало плохо, и, якобы, воспользовавшись ситуацией, молодые люди завели ее в мужской туалет.

Ранее в Петербурге токаря обвинили в изнасиловании дочери в новогоднюю ночь.