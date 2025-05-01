Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заявившая об изнасиловании на концерте девушка призналась, что выдумала это для родителей

Mash: девушка придумала изнасилование на концерте Boulevard Depo из-за родителей
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге девушка, которая рассказала об изнасиловании на концерте Boulevard Depo, призналась, что надругательства не произошло. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Во время опроса, по данным Telegram-канала, 16-летняя пострадавшая заявила, что придумала эту историю, так как в тот вечер вернулась домой позже обычного. Когда между матерью и дочерью возник конфликт, последняя решилась рассказать историю.

Она добавила, что на концерте действительно познакомилась с молодым человеком, но они только обменялись контактами и общались в мессенджере.

«Тем не менее следственные органы зарегистрировали обращение матери девочки и продолжают проверку», – сообщается в публикации.

Девушка, по данным СМИ, рассказала об изнасиловании после выступления рэпера в клубе «А2». По ее словам, там она познакомилась с компанией, с которой выпила неизвестный напиток.

После этого ей стало плохо, и, якобы, воспользовавшись ситуацией, молодые люди завели ее в мужской туалет.

Ранее в Петербурге токаря обвинили в изнасиловании дочери в новогоднюю ночь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами