Петербургского токаря обвинили в изнасиловании малолетней дочери в новогоднюю ночь

«Бриф24»: в Петербурге токаря обвинили в изнасиловании дочери в новогоднюю ночь

В Петербурге мужчину обвинили в изнасиловании дочери в новогоднюю ночь, когда той было 12 лет. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Бриф24».

Инцидент произошел в Выборгском районе. По информации, поступившей от администрации школы, где учится девочка, преступление было совершено в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Пострадавшая скрывала произошедшее в течение полутора лет, после чего информация стала известна школьному руководству.

Стражи порядка проводят проверку в отношении отца девочки, работающего токарем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый самостоятельно явился в отдел полиции, где был опрошен сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Петербурге мужчина пытался изнасиловать девушку на свидании.