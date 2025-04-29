Школьницу из Петербурга могли изнасиловать на концерте Boulevard Depo

РЕН ТВ: девятиклассница обвинила ровесников в изнасиловании на концерте в России

Девятиклассница из Санкт-Петербурга, чье имя не сообщается, обвинила ровесников в изнасиловании на концерте рэпера Boulevard Depo. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

27 апреля в петербургском клубе «А2» состоялся концерт Boulevard Depo (он же — Артем Кулик). Школьница познакомилась на мероприятии с молодыми людьми, во время беседы с которыми выпила неизвестный напиток. Потом, сообщил инсайдер, петербурженке стало плохо.

«И двое неизвестных из данной компании, воспользовавшись ее беспомощным состоянием (находилась без сознания), завели в мужской туалет», — заявил инсайдер.

РЕН ТВ отмечает, что подробности произошедшего выясняются.

Boulevard Depo — российский рэпер и создатель творческого объединения YungRussia. За свою карьеру он выпустил 7 студийных альбомов, 4 микстейпа, 8 мини-альбомов и 23 сингла. 29 апреля музыкант выпустил клип к песне «Дырбулщищ», которая вошла в его декабрьский альбом «Футуроархаика».

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