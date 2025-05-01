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В Грузии прекратил вещание оппозиционный телеканал

Грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи» прекратил работу
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Depositphotos

Грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи» прекратил вещание из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Мы выдержали невозможное, но, как это часто бывало в истории Грузии, нашу крепость сломали изнутри, внешний враг с нами не справился. Нас разрушил именно тот, кто в свое время помогал в строительстве этих неприступных стен. Один из наших основателей привел к закрытию «Мтавари архи» из-за личных целей или мести», — говорится в заявлении телеканала.

Телеканал «Мтавари Архи» был запущен в сентябре 2019 года.

«Мтавари архи» из-за финансовых сложностей с 15 февраля прекратил транслировать информационные передачи и развлекательные ток-шоу. Телеканал продолжал показывать лишь сериалы и старые записи. При этом сайт «Мтавари архи» публиковал ежедневные новости. Журналисты телеканала предполагали, что он полностью прекратит вещание с 1 мая.

Ранее в парламенте Грузии заявили о провале «вражеских» попыток изоляции республики.

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