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В Грузии закрылся оппозиционный телеканал

Грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи» приостановил вещание
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Depositphotos

Грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи» приостановил вещание из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Финансовый кризис, искусственно спровоцированный соучредителем «Мтавари архи» Зазой Окуашвили, вынудил нас приостановить все прямые трансляции», — говорится в сообщении.

В заявлении СМИ отмечается, что в настоящий момент проводится поиск других источников финансирования для возобновления вещания.

Телеканал «Мтавари Архи» был запущен в сентябре 2019 года.

Накануне Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом не признавать легитимной действующую в Грузии власть и бойкотировать ее, а также признал Саломе Зурабишвили президентом республики.

Отношения Грузии с Евросоюзом и США начали портиться после того, как местный парламент принял закон об иностранных агентах, а также объявил о приостановке переговоров по вступлению республики в ЕС. Возмущение Запада вызвали также итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года. Победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», однако оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.

Ранее в Грузии отказались следовать указаниям ЕС.

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