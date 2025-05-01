Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немцы хотят сокращения пособий для украинских беженцев

YouGov: большинство немцев выступают за сокращение пособий украинским беженцам
close
Markus Schreiber/AP

Большинство жителей Германии выступают за сокращение пособий для беженцев с Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса института изучения общественного мнения YouGov, проведенного по заказу агентства DPA.

Согласно результатам исследования, 77% немцев хотят, чтобы украинские беженцы не получали так называемые гражданские пособия. При этом они не против, чтобы беженцы получали помощь наравне с соискателями убежища из других стран.

11% граждан ФРГ поддержали дальнейшую выплату гражданских пособий украинским беженцам. Еще 12% не смогли принять решение.

В опросе, проводившемся с 25 по 28 апреля, участвовали 2275 человек.

До этого глава отдела миграции Департамента социального страхования республики Лийс Палоотс заявляла, что власти Эстонии в мае текущего года перестанут давать беженцам с Украины деньги на жилье в Таллине.

Палоотс добавила, что поддержка беженцев с Украины не прекращается, а становится более целенаправленной и устойчивой.

Ранее на Украине заявили, что страна обеднеет без привлечения трудовых мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами