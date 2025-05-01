Немцы хотят сокращения пособий для украинских беженцев

Большинство жителей Германии выступают за сокращение пособий для беженцев с Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса института изучения общественного мнения YouGov, проведенного по заказу агентства DPA.

Согласно результатам исследования, 77% немцев хотят, чтобы украинские беженцы не получали так называемые гражданские пособия. При этом они не против, чтобы беженцы получали помощь наравне с соискателями убежища из других стран.

11% граждан ФРГ поддержали дальнейшую выплату гражданских пособий украинским беженцам. Еще 12% не смогли принять решение.

В опросе, проводившемся с 25 по 28 апреля, участвовали 2275 человек.

До этого глава отдела миграции Департамента социального страхования республики Лийс Палоотс заявляла, что власти Эстонии в мае текущего года перестанут давать беженцам с Украины деньги на жилье в Таллине.

Палоотс добавила, что поддержка беженцев с Украины не прекращается, а становится более целенаправленной и устойчивой.

Ранее на Украине заявили, что страна обеднеет без привлечения трудовых мигрантов.