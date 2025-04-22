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Эстония перестанет выделять беженцам с Украины деньги на жилье

ERR: Эстония прекратит давать беженцам с Украины деньги на жилье в Таллине
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Depositphotos

Власти Эстонии в мае текущего года перестанут давать беженцам с Украины деньги на жилье в Таллине. Об этом в интервью ERR.ee рассказала глава отдела миграции Департамента социального страхования республики Лийс Палоотс.

«Поддержка предоставляется в первую очередь тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах размещения по направлению Департамента полиции и погранохраны во время рассмотрения их заявления», — говорится в сообщении.

Палоотс добавила, что поддержка беженцев с Украины не прекращается, а становится более целенаправленной и устойчивой.

До этого ТАСС со ссылкой на коалиционный договор, согласованный консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партией Германии, писало, что будущие власти Германии перестанут выплачивать гражданское пособие беженцам с Украины.

Ранее на Украине заявили, что страна обеднеет без привлечения трудовых мигрантов.

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