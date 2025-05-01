Террорист из «‎Крокуса»‎ заявил, что специально сбил ребенка на переходе, пытаясь скрыться

Mash: террорист из Крокуса Мирзоев сказал, что сбил ребенка, пытаясь скрыться

Обвиняемый в совершении теракта в «‎Крокусе» Далержон Мирзоев на допросе заявил, что специально сбил ребенка на переходе, когда пытался скрыться. Он хотел увеличить количество жертв, пишет Telegram-канал Mash.

По словам Мирзоева, он собирался сбить всю семью.

В результате ДТП 22 марта прошлого года пострадал восьмилетний Илья Толпыкин — с родителями и сестрой возвращался домой и переходил дорогу по зебре на зеленый. После удара мальчика отбросило от авто на несколько метров. Медики диагностировали у ребенка закрытые переломы бедра и ключицы, сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушиб легких.

По данным канала, уголовное дело по факту аварии еще не возбудили.

«Следствие не дает ему (адвокату — прим. «‎Газета.Ru») возможность ознакомиться с материалами дела — что мешает оценке всех обстоятельств», — говорится в сообщении.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России). Директор ФСБ Александр Бортников приводил данные, которые указывали на участие украинских спецслужб. Киев свою причастность к теракту отрицал.

Ранее стало известно, что всего по делу о теракте в «Крокусе» задержаны 45 человек.