Всего по делу о теракте в «Крокусе» задержаны 45 человек

Шойгу: за причастность к теракту в «Крокусе» выявлено и задержано 45 человек

Российские спецслужбы выявили и задержали 45 человек, причастных к организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

По его словам, атака была подготовлена при участии украинской военной разведки и членов международных террористических организаций.

«Военная разведка Украины активно использует мигрантов и террористов для резонансных акций, включая нападение на «Крокус». Все задержанные получили поддержку в оснащении и обучении», — подчеркнул Шойгу.

Он также отметил, что в 2024 году предотвращено свыше 200 терактов, 14 из которых планировались в учебных заведениях и местах массового скопления людей.

Секретарь Совбеза добавил, что в 2024 году за террористическую деятельность задержаны более 1,8 тыс. человек, а 42 члена бандгрупп ликвидированы при сопротивлении.

«Заблокированы счета на сумму свыше 230 млн рублей, удалено 120 тыс. материалов террористического содержания из интернета», — заявил он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Директор ФСБ Александр Бортников приводил данные, которые указывали на участие украинских спецслужб. Киев свою причастность к теракту отрицал.

Ранее сообщалось, что целью нападения боевиков вместо «Крокуса» могла стать Красная площадь.