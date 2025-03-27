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В Ленобласти при взрыве в жилом доме пострадали три человека

Взрыв с последующим возгоранием произошел в многоквартирном доме в Приморске

Жители города Приморска, расположенного в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили о взрыве с последующим возгоранием в одном из многоквартирных домов. Об этом сообщил Telegram-канал «78 | Новости».

По информации журналистов, в здании взорвался газовый баллон. В настоящее время эту информацию проверяют сотрудники экстренных служб.

«Огонь перекинулся с третьего этажа на четвертый», — говорится в материале.

Пресс-служба администрации региона в Telegram-канале написала, что пострадали три человека — один ребенок и двое взрослых. Одна женщина после взрыва выпала из окна в квартире на третьем этаже, у нее диагностировали ушибы и переломы конечностей. Еще один взрослый и несовершеннолетний отравились продуктами горения.

27 марта в одном из многоквартирных жилых домов в поселке Красногорский, расположенном в Челябинской области, произошел взрыв газа. Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, эпицентром стала квартира на втором этаже.

В результате здание получило значительные повреждения — в нем оказались разрушены межквартирные и межкомнатные перегородки, а также выбиты стекла. Более того, травмы получили четыре человека. Из них выжили трое, сейчас люди находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в столице республики Дагестан ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в многоэтажном жилом доме.

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