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На Украине с 1 мая начнут продавать бензин по евростандартам

С 1 мая на украинских АЗС начнут продавать бензин с добавлением спирта
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Константин Михальчевский/РИА Новости

С 1 мая украинские АЗС начнут продавать бензин с добавлением биоэтанола, сообщает ТАСС.

По информации агентства, нововведение обусловлено обязательствами Киева по внедрению европейских норм для евроинтеграции. Топливо на АЗС должно будет содержать не менее 5% спирта.

Отмечается, что продажа бензина без добавления спирта будет наказываться штрафом в размере 21 196 гривен (около $510) за 1 тысячу литров.

Украинские эксперты полагают, что трейдеры будут везти топливо из Европы, а не смешивать его на своих мощностях, так как украинские нефтебазы могут быть объектом для атак.

По словам директора украинской консалтинговой группы «А-95» Артема Куюна, 90% смешанного топлива будет поступать из-за границы.

До этого украинский министр иностранных дел Андрей Сибига говорил, что договор с США о полезных ископаемых не должен противоречить конституции страны и обязан отвечать принципам евроинтеграции Украины.

Ранее в США призвали Запад «срочно» заключать мир с Россией по Украине.

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