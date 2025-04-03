Промедление с заключением мирного соглашения по Украине невыгодно Западу. Об этом заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTubе-канала Deep Dive.

«Даже если вы хотите мира на Украине, но вам не нравятся нынешние условия, у вас есть карта, у вас есть новости, можно легко увидеть, как линия фронта смещается на Запад <…> Сейчас все указывает на то, что нужно срочно заключать мир, потому что потом будет поздно», — сказал Дэвис.

По его словам, несмотря на подавляющее превосходство ВС РФ на линии боевого соприкосновения, Москва до сих пор остается открытой к идее мирного урегулирования конфликта. Также напомнил о требованиях России по вопросу завершения боевых действий. Дэвис считает, что их продолжение нанесет ущерб интересам Соединенных Штатов и Запада.

До этого Дэвис в эфире YouTubе-канала Deep Dive заявил, что президент Украины Владимир Зеленский доставил Соединенным Штатам немало проблем своим поведением в отношении сделки по полезным ископаемым.

Ранее в НАТО обеспокоились сближением России и США.